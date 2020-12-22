Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 декабря 2020 года: для медиков закупят теплые костюмы и планшеты

Фото: правительство МО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 33389 заболевших COVID-19, 30576 человек выздоровели и 595 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16338 человек, 123 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 31025 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 279 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+28, всего 3341), Кольском районе (+1, всего 1107), Оленегорске (+24, всего 1663), Кандалакшском районе (+42, всего 2035), Мончегорске (+16, всего 2277), Печенгском районе (+12, всего 1403), Ковдорском районе (+7, всего 626), Апатитах (+16, всего 1062), Кировске (+1, всего 518), Ловозерском районе (+8, всего 408), ЗАТО Видяево (+1, всего 63).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 16338 случаев

Североморск - 3341 случай

Белокаменка - 2364 случая

Мончегорск – 2277 случаев

Кандалакшский район – 2035 случаев

Оленегорск – 1663 случая

Печенгский район - 1403 случая

Кольский район - 1107 случаев

Апатиты – 10462 случая

Ковдорский район - 626 случаев

Кировск – 518 случаев

Ловозерский район - 408 случаев

Терский район – 148 случаев

ЗАТО Видяево - 63 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 16338

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 148

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2035

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1062 и 518 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1107 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Костюмы и планшеты

Сотрудников патронажных бригад, которые обслуживают заболевших коронавирусом на дому, обеспечат демисезонной одеждой. Легкие и теплые костюмы предназначены для медицинских работников, которые ежедневно работают в защитной одежде и до 20 раз в день выходят из машины на улицу и поднимаются в квартиры пациентов. Также тем, кто обслуживает ковид-пациентов на дому, выдадут планшеты. - Техника необходима выездным бригадам для того, чтобы быстро передавать информацию о пациентах коллегам, экономить время на оформлении медицинской документации и больше внимания уделять людям. Медработники смогут заполнять все необходимые формы в режиме реального времени и незамедлительно взаимодействовать со службой мониторинга медицинской организации, - пояснили в областном минздраве. Кроме того, региональное министерство регулярно пополняет резерв средств индивидуальной защиты для медицинских работников. На закупку техники и средств индивидуальной защиты для медиков потребуется почти 33 миллиона рублей. Подписано постановление о выделении этих средств из резерва фонда правительства Мурманской области.

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