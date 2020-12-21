Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 декабря 2020 года: "122" - новый телефон о коронавирусе

Новый телефон, на который можно позвонить и узнать информацию о коронавирусе, 122. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 33110 заболевших COVID-19, 20309 человек выздоровели и 591 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16215 человек, 106 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 30746 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 283 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 3313), Кольском районе (+6, всего 1106), Оленегорске (+38, всего 1639), Кандалакшском районе (+34, всего 1993), Мончегорске (+23, всего 2261), Печенгском районе (+20, всего 1391), Ковдорском районе (+1, всего 619), Апатитах (+16? всего 1046), Кировске (+4, всего 517), Терском районе (+4, всего 148), Ловозерском районе (+6, всего 400), ЗАТО Видяево (+3, всего 62).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 16215 случаев

Североморск - 3313 случаев

Белокаменка - 2364 случая

Мончегорск – 2261 случай

Кандалакшский район – 1993 случая

Оленегорск – 1639 случаев

Печенгский район - 1391 случай

Кольский район - 1106 случаев

Апатиты – 1046 случаев

Ковдорский район - 619 случаев

Кировск – 517 случаев

Ловозерский район - 400 случаев

Терский район – 148 случаев

ЗАТО Видяево - 62 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 16215

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 148

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1993

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1046 и 517 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1106 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новый номер

В период противоэпидемических мер Единая региональная информационно-справочная служба «122» позволит гражданам с 09:00 до 21:00 получать актуальную информацию по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Мурманской области, а также по принимаемым антивирусным мерам.

Позвонив по короткому номеру «122», гражданин может ознакомиться с общей информацией о коронавирусной инфекции в регионе, сообщить о прибытии из-за границы или о контакте с заболевшим, связаться с колл-центром, обратиться по вопросам ведения бизнеса в условиях пандемии, соединиться с горячей линией Роспотребнадзора или волонтерским центром Мурманской области.

В настоящее время горячую линию обслуживают 10 операторов. Проводится анализ звонков, на основании которого возможно принятие решения об увеличении количества операторов.

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