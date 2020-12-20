Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 декабря 2020 года: пациентов в Мурманской области с COVID-19 обеспечат антибиотиками и антикоагулянтами

Расширен список препаратов, которые в Мурманской области будут выдавать бесплатно больным коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 32540 заболевших COVID-19, 29752 человека выздоровели и 581 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16004 человека, 113 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 30176 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 282 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+23, всего 3272), Кольском районе (+10, всего 1093), Оленегорске (+23, всего 1565), Кандалакшском районе (+33, всего 1931), Мончегорске (+22, всего 2212), Печенгском районе (+18, всего 1349), Ковдорском районе (+5, всего 615), Апатитах (+14, всего 1011), Кировске (+7, всего 511), Терском районе (+5, всего 142), Ловозерском районе (+9, всего 381).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 16004 случаев

Североморск - 3272 случая

Белокаменка - 2364 случая

Мончегорск – 2212 случая

Кандалакшский район – 1931 случай

Оленегорск – 1565 случаев

Печенгский район - 1349 случаев

Кольский район - 1093 случая

Апатиты – 1011 случаев

Ковдорский район - 615 случаев

Кировск – 511 случаев

Ловозерский район - 381 случай

Терский район – 142 случая

ЗАТО Видяево - 54 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 16004

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 142

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1931

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1011 и 511 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1093 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

За счет бюджета

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, согласно которому пациенты с CoVID-19 проходящие лечение на дому, будут обеспечены антибиотиками и антикоагулянтами. Средства для этого выделят из резервного фонда правительства региона.

- Это позволит повысить эффективность медицинской помощи, - уверены в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Ранее бесплатно предоставлялись только противовирусные препараты.

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