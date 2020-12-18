Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 декабря 2020 года: врач из Мурманска рассказал, как организм реагирует на вакцину от коронавируса

В первую очередь в Мурманской области прививают врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 18 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 32258 заболевших COVID-19, 29476 человек выздоровели и 574 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 15891 человек, 112 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся (+3 за сутки).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 29894 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 277 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+15, всего 3249), Кольском районе (+8, всего 1083), Оленегорске (+14, всего 1542), Кандалакшском районе (+53, всего 1898), Мончегорске (+23, всего 2190), Печенгском районе (+15, всего 1331), Ковдорском районе (+5, всего 610), Апатитах (+2, всего 997), Кировске (+9, всего 504), ЗАТО Видяево (+7, всего 54), Терском районе (+5, всего 137), Ловозерском районе (+6, всего 372).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 15891 случай

Североморск - 3249 случаев

Белокаменка - 2364 случая

Мончегорск – 2190 случаев

Кандалакшский район – 1898 случаев

Оленегорск – 1542 случая

Печенгский район - 1331 случай

Кольский район - 1083 случая

Апатиты – 997 случаев

Ковдорский район - 610 случаев

Кировск – 504 случая

Ловозерский район - 372 случая

Терский район – 137 случаев

ЗАТО Видяево - 54 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 15891

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 137

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1898

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 997 и 504 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1083 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Как это работает?

В Мурманской области началась масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают медицинских работников. Как это работает, рассказал главный внештатный инфекционист минздрава Мурманской области Вячеслав Ванюков.

- Вакцина делается в два этапа. Во время первого создается иммунологический "грунт". Через 21 день проводит повторная вакцинация. Ее задача - создать достаточную напряженность в иммунной системе в виде защитного фильтра антител. Вакцина переносится достаточно легко. Были зафиксированы единичные случаи аллергических реакций, тяжелых последствий не было.

Сам Вячеслав тоже сделал первый укол. С его слов, была небольшая ломота в теле, но длилась она всего один день, а озноб прошел уже через несколько часов.

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