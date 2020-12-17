Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о жалобах медиков из Колы: "По обращению врачей начата проверка"

Андрей Чибис прокомментировал ситуацию. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На Прямой линии с президентом, состоявшейся 17 декабря 2020 года, была озвучена одна из проблем здравоохранения в Мурманской области.

Владимиру Путину о жалобах от медицинских работников из разных регионов рассказала волонтер Алевтина Киселева, которая и сама пять месяцев проработала терапевтом в условиях пандемии, и успела поработать в call-центре.

- Жалоб поступает много. В том числе по невыплатам обещанных денег для работающих в «красной зоне». Медики из города Кола в Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными больными, - отметила волонтер.

После этого президент поручил разобраться с проблемой.

- На все обращения мы отреагируем. Будем выяснять, где эти деньги. Некоторые губернаторы докладывают, что все в порядке. Бывают единичные случаи, надеюсь, что это так и есть. Но судя по количеству обращений, это общая проблема, - отметил Владимир Путин.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области.

- 352 медицинских работников в Кольской ЦРБ получают все необходимые выплаты. За эти то время выплачено более 177 млн рублей, из них 50 миллионов - дополнительные выплаты из областного бюджета. В Кольской ЦРБ у нас один из ключевых ковидных стационаров находится, медицинские работники эффективно там работают и мы следим за тем, чтобы все необходимые выплаты наши врачи получили. Но для того, чтобы все риски были сняты, отправил туда контрольное управление, чтобы все проверили. И главврач и министр здравоохранения клятвенно заверяют, что не могло быть никаких сбоев, более того, жалоб из Кольской ЦРБ по невыплате “ковидных” денег - нет, - сообщил Андрей Чибис.

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