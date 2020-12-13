Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию

Губернатор будет работать по видео-связи. Фото: правительство Мурманской области

Коронавирус продолжает царствовать в Мурманской области и поражать все больше людей. Так, ковидом заразился сын губернатора Андрея Чибиса, из-за чего главе региона пришлось уйти на самоизоляцию.

- Вернувшись ночью из Кандалакши я узнал, что у моего сына положительный тест на коронавирус, поэтому с 13 декабря я и вся моя семья ушли на самоизоляцию. С Вовой мы не виделись со среды, так как я работал допоздна. А это воскресенье, наш традиционный «папин день», сын очень ждал. Но в соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. Теперь работаю из кабинета, в режиме видео-связи, - сообщил Андрей Чибис на прямой линии в эфире ГТРК "Мурман".

Напомним: губернатор Мурманской области был в числе волонтеров, которые тестировали вакцину от коронавируса. Глава региона призвал северян не бояться масштабной вакцинации от коронавируса.

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