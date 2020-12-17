Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 декабря 2020 года: жители Мурманской области с коронавирусом будут получать звонки от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор использует программу автодозвона до больных с коронавирусом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 31981 заболевший COVID-19, 29201 человек выздоровел и 566 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 15779 человек, 116 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2361 заразившийся..

На остальной территории Мурманской области подтверждено 29620 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 281 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+21, всего 3234), Кольском районе (+14, всего 1075), Оленегорске (+23, всего 1528), Кандалакшском районе (+47, всего 1845), Мончегорске (+27, всего 2167), Печенгском районе (+20, всего 1316), Ковдорском районе (+6, всего 605), Апатитах (+6, всего 995).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 15779 случаев

Североморск - 3234 случая

Белокаменка - 2361 случай

Мончегорск – 2167 случаев

Кандалакшский район – 1845 случаев

Оленегорск – 1528 случаев

Печенгский район - 1316 случаев

Кольский район - 1075 случаев

Апатиты – 995 случаев

Ковдорский район - 605 случаев

Кировск – 495 случаев

Ловозерский район - 366 случаев

Терский район – 132 случая

ЗАТО Видяево - 47 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 15779

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 132

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1845

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 995 и 495 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1075 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Важный звонок

Роспотребнадзор по Мурманской области теперь использует программу автодозвона - голосовой ассистент - чтобы связаться с больными коронавирусом. Те северяне, кто сдал анализ на COVID-19 и получил положительный результат, будут получать голосовое сообщение с инструкцией, что делать дальше.

- 17 ноября вступило в силу постановление главного санитарного врача о внесении изменений в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, поэтому была переформатирована наша работа в отношении больных и контактных лиц. Основная цель - своевременная изоляция таких северян. Управление теперь через голосовые сообщения, а не бумажные уведомления или электронную почту, уведомляет о необходимости соблюдать самоизоляцию, - сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Александр Сергеев.

В голосовой ассистент заносится телефон заболевшего, на который автоматически в рабочее время с 9.00 до 18.00 поступает звонок. Программа даже отслеживает, до конца ли больной прослушал сообщение. Если в конце пациент не подтвердит голосовой командой, или нажав кнопку, что услышал все до последнего слова, звонить будут еще раз.

Если больной и проживающие с ним и иные контактные лица не будут соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, им грозит административная или даже уголовная ответственность.

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