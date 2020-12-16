Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 декабря 2020 года: Более 600 медицинских работников в регионе прививаются от ковида

В первую очередь в Мурманской области прививают от коронавируса медицинских работников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 31700 заболевших COVID-19, 28923 человека выздоровели и 559 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 15663 человека, 112 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 29340 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 279 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 3213), Кольском районе (+4, всего 1061), Оленегорске (+24, всего 1505), Кандалакшском районе (+51, всего 1798), Мончегорске (+27, всего 2140), Печенгском районе (+29, всего 1296), Ковдорском районе (+7, всего 599), ЗАТО Видяево (+2, всего 47), Апатитах (+4, всего 989).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 15663 случая

Североморск - 3213 случаев

Белокаменка - 2360 случаев

Мончегорск – 2140 случаев

Кандалакшский район – 1798 случаев

Оленегорск – 1505 случаев

Печенгский район - 1296 случаев

Кольский район - 1061 случай

Апатиты – 989 случаев

Ковдорский район - 599 случаев

Кировск – 495 случаев

Ловозерский район - 366 случаев

Терский район – 132 случая

ЗАТО Видяево - 47 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 15663

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 132

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1798

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 989 и 495 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1061 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Врачей защитят

В Мурманской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Напомним: в первую очередь прививают медицинских работников и военнослужащих.

- В Мурманскую область уже поступили пробные партии «Спутник V». Первыми защиту от COVID-19 получают те, кто сильнее всего подвергается риску, – врачи. Более 600 медицинских работников в регионе прививаются от ковида. Это люди, которым от 18 до 60 лет, не болевшие ковидом и без хронических заболеваний. Большинство из тех, кто уже опробовал прививку на себе, отмечают, что чувствуют себя хорошо и никаких последствий не заметили. Некоторые рассказали о незначительном повышении температуры и слабости в первые дни после инъекции, что является нормальной реакцией организма, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Среди побочных эффектов первый в мире вакцины от коронавируса есть ломота, озноб или чувство жара, головную боль, температура тела может подняться выше 37 градусов. Но испытывают это далеко не все. И бояться этого не стоит - так вырабатывается иммунитет.

Также из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 770 тысяч рублей на закупку пяти холодильных установок для хранения вакцины «Гам – КОВИД – Вак».

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