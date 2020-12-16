Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 декабря 2020 года: Более 600 медицинских работников в регионе прививаются от ковида

В первую очередь в Мурманской области прививают от коронавируса медицинских работников.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 31700 заболевших COVID-19, 28923 человека выздоровели и 559 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 15663 человека, 112 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2360 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 29340 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 279 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+19, всего 3213), Кольском районе (+4, всего 1061), Оленегорске (+24, всего 1505), Кандалакшском районе (+51, всего 1798), Мончегорске (+27, всего 2140), Печенгском районе (+29, всего 1296), Ковдорском районе (+7, всего 599), ЗАТО Видяево (+2, всего 47), Апатитах (+4, всего 989).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 15663 случая
Североморск - 3213 случаев
Белокаменка - 2360 случаев
Мончегорск – 2140 случаев
Кандалакшский район – 1798 случаев
Оленегорск – 1505 случаев
Печенгский район - 1296 случаев
Кольский район - 1061 случай
Апатиты – 989 случаев
Ковдорский район - 599 случаев
Кировск – 495 случаев
Ловозерский район - 366 случаев
Терский район – 132 случая
ЗАТО Видяево - 47 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 15663
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 132
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1798
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 989 и 495 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1061 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Врачей защитят
В Мурманской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Напомним: в первую очередь прививают медицинских работников и военнослужащих.
- В Мурманскую область уже поступили пробные партии «Спутник V». Первыми защиту от COVID-19 получают те, кто сильнее всего подвергается риску, – врачи. Более 600 медицинских работников в регионе прививаются от ковида. Это люди, которым от 18 до 60 лет, не болевшие ковидом и без хронических заболеваний. Большинство из тех, кто уже опробовал прививку на себе, отмечают, что чувствуют себя хорошо и никаких последствий не заметили. Некоторые рассказали о незначительном повышении температуры и слабости в первые дни после инъекции, что является нормальной реакцией организма, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Среди побочных эффектов первый в мире вакцины от коронавируса есть ломота, озноб или чувство жара, головную боль, температура тела может подняться выше 37 градусов. Но испытывают это далеко не все. И бояться этого не стоит - так вырабатывается иммунитет.
Также из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 770 тысяч рублей на закупку пяти холодильных установок для хранения вакцины «Гам – КОВИД – Вак».
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