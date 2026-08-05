Жительница Мурманска получила два года колонии за удар соседки ножом в шею

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд не смягчил приговор мурманчанке, которая во время ссоры из-за громкой музыки ударила соседку кухонным ножом в шею.

Инцидент произошел 27 декабря 2025 года. Северянка выпивала дома вместе с сожителем, после чего в квартиру пришла соседка, которой мешала громкая музыка. На кухне между женщинами завязалась драка: хозяйка квартиры схватила соседку за волосы, несколько раз ударила ее по голове, а затем взяла со стола кухонный нож и ударила им в шею.

«Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью - перелом шейного отдела позвоночника, который квалифицируется как опасное для жизни повреждение», - сообщили в суде.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Извинилась перед соседкой и добровольно возместила расходы на лечение. Также суд учел, что у женщины есть малолетний ребенок. В то же время отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. Ее защитник попытался добиться смягчения наказания и просил заменить реальный срок условным, однако суд оставил приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.

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