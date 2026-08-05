Число выявленных фальшивых купюр в Мурманской области сократилось почти в 10 раз

Если купюра вызывает сомнения, ее можно отнести в банк для бесплатной экспертизы. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области стали значительно реже выявлять поддельные банкноты. Так, за первое полугодие 2026 года в банковской системе региона обнаружили и изъяли из обращения всего три фальшивые купюры. Все они оказались банкнотами номиналом пять тысяч рублей ранних модификаций.

«Если сравнивать с показателями пятилетней давности, снижение - почти в 10 раз. Это объясняется в том числе постоянным совершенствованием защиты банкнот», - рассказал эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Алексей Луценко.

Несмотря на снижение числа фальшивок, северянам советуют внимательно проверять наличные деньги, особенно купюры крупного номинала. Сделать это можно на ощупь, на просвет и при наклоне банкноты.

Если купюра вызывает сомнения, ее можно отнести в банк для бесплатной экспертизы.

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