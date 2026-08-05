Ученые из Мурманска готовятся к уникальному эксперименту на Северном полюсе

В августе на Северном полюсе испытают возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики. Фото: пресс-служба МАУ

В августе на Северном полюсе испытают возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики. Эксперимент пройдет во время международной экспедиции «Ледокол знаний», которая отправится из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Перед экспедицией специалисты провели последние испытания оборудования на полигоне в Татарстане. В разработке платформы с российской стороны участвовали специалисты МАУ, лаборатории «Стратонавтика» и Фонда защитников природы. Международным партнером стал Харбинский политехнический университет из Китая.

Платформа напоминает небольшой самолет с размахом крыльев три метра. К нужной точке ее доставит специальный аэростат, способный подняться на высоту более 20 километров. После этого аппарат отсоединится и продолжит самостоятельный полет по заданному маршруту.

Во время полета платформа сможет фотографировать местность, собирать метеоданные и выполнять другие исследовательские задачи. Сам аппарат многоразовый: после завершения работы он должен вернуться в заданную точку.

«Эксперимент станет важным шагом к созданию независимой системы мониторинга Арктики, которая не привязана к данным зарубежных космических спутников», - рассказал руководитель программы, проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.

Во время испытаний на Северном полюсе ученые планируют проверить возможности платформы для съемки ледовой обстановки и сбора метеоданных.

Разработчики рассчитывают, что в будущем такие аппараты помогут следить за экологической обстановкой в труднодоступных районах Арктики, куда сложно или дорого регулярно отправлять исследовательские экспедиции.