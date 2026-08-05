61-летний житель Кандалакши попал в больницу после драки с соседом

Возбуждено уголовное дело, северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакше давний конфликт между соседями закончился дракой и уголовным делом. 37-летний местный житель ударил пенсионера металлическим ломом по голове.

О пострадавшем в полицию сообщили из больницы. Медики диагностировали у 61-летнего мужчины травмы, которые квалифицировали как легкий вред здоровью.

Как выяснили правоохранители, мужчины жили по соседству на улице Первомайской и долгое время конфликтовали из-за бытовых разногласий. В день происшествия 37-летний северянин пришел в квартиру соседа, где между ними снова произошла ссора, переросшая в драку.

«В ходе потасовки мужчина схватил лежавший на полу металлический лом и ударил им по голове хозяина квартиры. После этого нападавший скрылся», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленник уже уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. На допросе он признал вину.

Возбуждено уголовное дело, северянин находится под подпиской о невыезде.

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