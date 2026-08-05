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НовостиОбщество5 августа 2026 11:09

Единый медицинский контакт-центр временно не работает в Мурманской области

В Мурманской области из-за аварии у провайдера не работает медицинский контакт-центр
Наталья ЛОБАНОВА
Специалисты регионального минздрава уже связались с провайдером. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Специалисты регионального минздрава уже связались с провайдером. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области 5 августа временно перестал работать Единый медицинский контакт-центр по номеру 8 (8152) 56-81-80. Причиной стала авария на магистральных линиях провайдера «Ростелеком», сообщает оперштаб региона.

Специалисты регионального минздрава уже связались с провайдером. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Пока основной номер недоступен, вызвать врача на дом можно по телефонам: +7 (921) 163-51-94, +7 (921) 176-51-84, +7 (911) 331-24-07, +7 (911) 331-22-48, +7 (981) 302-83-77, +7 (911) 340-00-76 и +7 (911) 331-26-73.

Для записи на прием к врачу северяне также могут воспользоваться чат-ботом регионального медицинского контакт-центра.