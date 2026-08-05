Житель Мурманска погасил долг по алиментам из-за страха стать пешеходом

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Житель Мурманска погасил долг по алиментам в 350 тысяч рублей, когда судебные приставы ограничили его в водительских правах.
Северянин должен был платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако долгое время этого не делал. В результате накопился крупный долг.
Приставы не раз предупреждали мужчину о необходимости рассчитаться, но он продолжал бездействовать. Тогда было принято решение временно ограничить его в праве управления транспортом.
«Испугавшись стать пешеходом, мужчина оперативно нашел необходимую сумму и полностью оплатил задолженность по алиментам», - сообщили в УФССП России по Мурманской области.
Кроме того, мурманчанин официально трудоустроился. Теперь алименты на содержание ребенка будут регулярно удерживать из его зарплаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru