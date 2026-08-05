Житель Мурманска погасил долг по алиментам из-за страха стать пешеходом

Приставы не раз предупреждали мужчину о необходимости рассчитаться, но он продолжал бездействовать. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска погасил долг по алиментам в 350 тысяч рублей, когда судебные приставы ограничили его в водительских правах.

Северянин должен был платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына, однако долгое время этого не делал. В результате накопился крупный долг.

Приставы не раз предупреждали мужчину о необходимости рассчитаться, но он продолжал бездействовать. Тогда было принято решение временно ограничить его в праве управления транспортом.

«Испугавшись стать пешеходом, мужчина оперативно нашел необходимую сумму и полностью оплатил задолженность по алиментам», - сообщили в УФССП России по Мурманской области.

Кроме того, мурманчанин официально трудоустроился. Теперь алименты на содержание ребенка будут регулярно удерживать из его зарплаты.

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