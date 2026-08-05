Водитель из ЗАТО Александровск отсудил компенсацию за разбитую на яме машину

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель ЗАТО Александровск через суд добился компенсации ущерба за автомобиль, который пострадал из-за выбоины на дороге в Полярном.

В мае 2025 года, двигаясь по городу, водитель наехал на яму, из-за чего у машины появились механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции обследовали участок дороги и зафиксировали выбоину внушительных размеров: 13 сантиметров в глубину, 50 сантиметров в ширину и 120 сантиметров в длину.

«Суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между ненадлежащим содержанием автомобильной дороги и повреждением транспорта», - сообщили в Полярном районном суде.

Ответственным за состояние трассы признано МКУ «ОКС ЗАТО Александровск», которое занимается в том числе ремонтом и содержанием местных дорог. Нарушений ПДД в действиях самого водителя суд не нашел и удовлетворил требования автомобилиста о возмещении ущерба.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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