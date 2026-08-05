Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться северянам в августе

Фото: wink

Лета много не бывает, но время не остановить. Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет премьеры кинофильмов и сериалов, которые скрасят удлиняющиеся вечера последнего летнего месяца. И пусть «Холод» (18+) останется только на экране — весь август по четвергам продолжат выходить новые эпизоды сериала, в котором беспощадным возмездием в духе графа Монте-Кристо занимается наша современница.

Тему мести подхватывает южнокорейский хоррор «Колония» (18+) — это кино поможет подготовиться к корпоративным будням тем, кто возвращается из отпусков.

А для тех, кто догуливает последний месяц каникул, Wink собрал яркую коллекцию семейных премьер. Фильм «Малыш-каратист» (12+) напомнит, почему важно заниматься спортом, а комедия «Космическая Машка» (12+) — что школа уже не за горами.

В двух проектах главные роли неожиданно достались любимым питомцам. В семейной комедии «Дени и Мэни в кино!» (6+) снимаются лабрадор Дени и кот-сфинкс Мэни — настоящие суперзвезды соцсетей и любимцы миллионов. А прототипом героя мультфильма «Папа, купи пёсика» (6+) стал чихуахуа Дипик — питомец блогера Миланы Хаметовой, которая и озвучила главную героиню, девочку, мечтающую о собаке.

После семейного просмотра взрослые смогут переключиться на «Звездный сигнал» (18+) — свежий канадский научно-фантастический детектив.

Татьяна Седова, директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Наши северные зрители знают толк в настоящих историях, где есть характер и драйв. В августе Wink делает ставку на жанровое разнообразие: тут и леденящий кровь корейский хоррор, и дерзкая современная месть, и трогательные семейные комедии. Мы хотим, чтобы каждый — от ребенка до взрослого — нашел свой идеальный сценарий завершения лета. Пусть последний месяц каникул запомнится яркими премьерами».

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