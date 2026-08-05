Мурманская область впервые присоединилась к марафону «Земля спорта»

Лучшие спортсмены и команды по итогам региональных соревнований получат возможность представить Мурманскую область на всероссийском этапе марафона. Фото: Министерство спорта Мурманской области

Мурманская область впервые присоединилась к Всероссийскому марафону спорта и здорового образа жизни «Земля спорта». Региональный этап соревнований пройдет в Мурманске 16 августа.

Участников ждут испытания комплекса ГТО, семейные эстафеты, мини-футбол, волейбол и соревнования по силовому экстриму.

«Для Мурманской области это не просто спортивное соревнование, а важный шаг к укреплению здоровья, развитию массового спорта и формированию активного образа жизни среди жителей нашего региона», - отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Марафон проходит в три этапа. Муниципальные соревнования завершатся до 8 августа, после чего состоится региональный этап. Финальный, всероссийский этап запланирован на сентябрь 2026 года.

В Мурманске 16 августа соревнования пройдут на нескольких площадках: в фиджитал-центре и легкоатлетическом манеже в Долине Уюта, спорткомплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия на Кольском проспекте и на Центральном стадионе профсоюзов.

Лучшие спортсмены и команды по итогам региональных соревнований получат возможность представить Мурманскую область на всероссийском этапе марафона.

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