Прокуратура вступилась за работницу пункта выдачи заказов в Ковдоре

Прокурор обратился в суд и потребовал признать отношения между северянкой и владельцем ПВЗ трудовыми, а также обязать работодателя заключить с женщиной трудовой договор. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ковдоре прокуратура вступилась за местную жительницу, которая долгое время работала в пункте выдачи заказов популярного маркетплейса без трудового договора. Северянка была оформлена по гражданско-правовому договору на оказание услуг и не раз просила владельца ПВЗ заключить с ней трудовой договор, но получала отказ.

Прокуратура изучила обстоятельства и пришла к выводу, что работа женщины имела признаки именно трудовых отношений.

«Работник ежедневно выполнял одну и ту же функцию, подчинялся трудовому распорядку работы ПВЗ, был обязан работать самостоятельно и не имел права привлекать к работе других лиц. Оплата осуществлялась пропорционально количеству отработанного времени», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокурор обратился в суд и потребовал признать отношения между северянкой и владельцем ПВЗ трудовыми, а также обязать работодателя заключить с женщиной трудовой договор.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

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