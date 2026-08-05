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НовостиОбщество5 августа 2026 8:19

В районе улицы Софьи Перовской в Мурманске выявили очаг лептоспироза

Случай лептоспироза у собаки зарегистрировали в Мурманске
Наталья ЛОБАНОВА
Если у животного появились подозрительные симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Если у животного появились подозрительные симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске у собаки выявили лептоспироз - инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку от домашних и диких животных. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Очаг заболевания зарегистрирован в Октябрьском округе, в районе улицы Софьи Перовской.

«Ветеринарные специалисты проводят все необходимые мероприятия для предотвращения распространения заболевания. Ситуация находится под контролем профильных служб», — отметили в ведомстве.

Жителей просят внимательнее следить за состоянием домашних животных, избегать мест скопления грызунов и контакта питомцев с грязной водой. Также не стоит разрешать собакам купаться в неизвестных водоемах.

Если у животного появились подозрительные симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару. При своевременном обращении заболевание успешно лечится.

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