В районе улицы Софьи Перовской в Мурманске выявили очаг лептоспироза

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманске у собаки выявили лептоспироз - инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку от домашних и диких животных. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.
Очаг заболевания зарегистрирован в Октябрьском округе, в районе улицы Софьи Перовской.
«Ветеринарные специалисты проводят все необходимые мероприятия для предотвращения распространения заболевания. Ситуация находится под контролем профильных служб», — отметили в ведомстве.
Жителей просят внимательнее следить за состоянием домашних животных, избегать мест скопления грызунов и контакта питомцев с грязной водой. Также не стоит разрешать собакам купаться в неизвестных водоемах.
Если у животного появились подозрительные симптомы, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару. При своевременном обращении заболевание успешно лечится.
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