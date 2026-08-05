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НовостиОбщество5 августа 2026 7:42

Умная навигация появится в центре Мурманска к 110-летию города

Указатели на трех языках появятся в центре Мурманска до конца года
Наталья ЛОБАНОВА
Новую систему туристической навигации планируют запустить в центре Мурманска до конца года. Фото: Администрация города Мурманска

Новую систему туристической навигации планируют запустить в центре Мурманска до конца года. Фото: Администрация города Мурманска

В центре Мурманска до конца 2026 года появится умная туристическая навигация. Проект станет одним из подарков к 110-летию города.

Концепцию разработали Игорь и Наталья Маковские из агентства «Асмысл». При создании системы учитывали особенности рельефа Мурманска и его статус столицы русской Арктики.

«Будет стильно, технологично и понятно каждому. Вся информация - на русском, английском и китайском. А чтобы узнать больше об объекте, достаточно навести камеру на QR-код», — отметил мэр города Иван Лебедев.

К наполнению будущей интерактивной карты решили привлечь и самих мурманчан. До 16 августа жители могут отметить на ней достопримечательности и другие места, которые, по их мнению, обязательно стоит посетить гостям города.

Новую систему туристической навигации планируют запустить в центре Мурманска до конца года.