В Мурмашах подросток обнес гараж 65-летнего пенсионера

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мурмашах подросток обчистил гараж 65-летнего пенсионера. По предварительным данным, ущерб составил 8 тысяч рублей.

Пожилой мужчина обратился в полицию и рассказал, что неизвестный проник в его гараж в районе улицы Причальной. Оттуда пропали электроинструменты, велосипед и несколько автомобильных аккумуляторов.

На месте полицейские выяснили, что замок злоумышленник не вскрывал - он сорвал металлическую петлю, на которой тот держался.

«Для проникновения в гараж подросток использовал обычный железный лом. С его помощью он сорвал петлю замка, после чего проник внутрь и вынес ценное имущество», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленником оказался оказался подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Юноша признался в краже. Дома у него нашли часть похищенных вещей, их вернут владельцу.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело о краже. Он находится под подпиской о невыезде.

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