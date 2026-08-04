Житель Кировска подсмотрел код из СМС на телефоне коллеги и похитил деньги с карты

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировске под уголовное дело попал 18-летний парень, который похитил 50 тысяч рублей с банковского счета коллеги. Молодой человек запомнил данные чужой карты, а позже воспользовался удобным моментом.

«Находясь на рабочем месте, молодой человек запомнил реквизиты банковской карты коллеги и воспользовался моментом, когда тот ненадолго оставил мобильный телефон без присмотра», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Юноша попытался привязать чужую карту к своему аккаунту в мобильном банке. Когда на телефон коллеги пришло СМС с кодом подтверждения, цифры отобразились на заблокированном экране. Молодой человек запомнил их и ввел в своем приложении.

Получив доступ к счету, он отправился к банкомату и снял 50 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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