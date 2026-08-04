В Мурманске с 7 августа начнут тестировать уличное освещение

Специалисты проверят уличные фонари, состояние кабельных линий и работу архитектурно-художественной подсветки. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске после завершения полярного дня начинают готовиться к осветительному сезону. Тестовые включения наружного освещения стартуют уже 7 августа, сообщил глава города Иван Лебедев.

Специалисты проверят уличные фонари, состояние кабельных линий и работу архитектурно-художественной подсветки.

«Если увидите днем горящие фонари, не спешите ругать коммунальщиков, это не ошибка», — отметил мэр.

Первые кратковременные включения освещения проведут ночью - с 23.20 до 02.00. Во время тестов специалисты смогут выявить неисправности и подготовить городское освещение к периоду, когда ночи в Заполярье вновь начнут становиться темными.

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