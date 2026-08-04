Жителей Мурманской области предупреждают о запуске сирен 5 августа

Жителей Заполярья просят не беспокоиться и сохранять спокойствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области в среду, 5 августа, пройдет дополнительная комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщили в региональном Управлении по ГОЧС и ПБ.

Специалисты проверят работу региональной и муниципальных систем, которые используются для оповещения жителей при угрозе ЧС природного или техногенного характера.

«В период с 10.20 до 10.30 планируется кратковременный запуск электросирен в муниципалитетах Мурманской области», - уточнили в ведомстве.

Жителей Заполярья просят не беспокоиться и сохранять спокойствие.

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