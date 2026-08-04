На оснащение Мурманского индустриального колледжа направят 25,4 млн рублей

Мурманский индустриальный колледж должен будет провести запланированные работы и до 1 декабря 2026 года отчитаться об использовании выделенных денег. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На оснащение Мурманского индустриального колледжа планируют направить 25,4 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства Мурманской области. Соответствующий проект постановления опубликован на портале Открытый электронный регион.

Деньги получит минобрнауки региона для предоставления субсидии колледжу. На эти средства планируется приобрести мебель и оборудование для учебного корпуса на улице Фестивальной, 24 и общежития на улице Ушакова, 9.

«Средства предусмотрены на оснащение учебного здания и здания общежития мебелью и оборудованием в рамках обновления материально-технической базы организаций системы образования», - следует из документа.

Мурманский индустриальный колледж должен будет провести запланированные работы и до 1 декабря 2026 года отчитаться об использовании выделенных денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru