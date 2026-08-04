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НовостиОбщество4 августа 2026 11:36

На оснащение Мурманского индустриального колледжа направят 25,4 млн рублей

Для МИК выделят 25,4 млн рублей на мебель и оборудование
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманский индустриальный колледж должен будет провести запланированные работы и до 1 декабря 2026 года отчитаться об использовании выделенных денег.

Мурманский индустриальный колледж должен будет провести запланированные работы и до 1 декабря 2026 года отчитаться об использовании выделенных денег.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На оснащение Мурманского индустриального колледжа планируют направить 25,4 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства Мурманской области. Соответствующий проект постановления опубликован на портале Открытый электронный регион.

Деньги получит минобрнауки региона для предоставления субсидии колледжу. На эти средства планируется приобрести мебель и оборудование для учебного корпуса на улице Фестивальной, 24 и общежития на улице Ушакова, 9.

«Средства предусмотрены на оснащение учебного здания и здания общежития мебелью и оборудованием в рамках обновления материально-технической базы организаций системы образования», - следует из документа.

Мурманский индустриальный колледж должен будет провести запланированные работы и до 1 декабря 2026 года отчитаться об использовании выделенных денег.

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