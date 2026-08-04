Житель Ковдора погасил долг в 200 тысяч рублей после ареста BMW X5

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП
Житель Ковдора погасил долги в 200 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его BMW X5.
На исполнении у приставов находилось несколько производств о взыскании денег с северянина в пользу разных взыскателей. Мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга к нему могут применить принудительные меры взыскания.
Вскоре выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль BMW X5. На иномарку наложили арест.
«Перспектива лишиться автомобиля заставила мужчину действовать оперативно: сразу после наложения ареста он полностью оплатил задолженность по всем исполнительным производствам», - сообщили в УФССП России по Мурманской области.
После полного погашения задолженности исполнительные производства были окончены.
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