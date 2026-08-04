Житель Ковдора погасил долг в 200 тысяч рублей после ареста BMW X5

После полного погашения задолженности исполнительные производства были окончены. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ковдора погасил долги в 200 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его BMW X5.

На исполнении у приставов находилось несколько производств о взыскании денег с северянина в пользу разных взыскателей. Мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга к нему могут применить принудительные меры взыскания.

Вскоре выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль BMW X5. На иномарку наложили арест.

«Перспектива лишиться автомобиля заставила мужчину действовать оперативно: сразу после наложения ареста он полностью оплатил задолженность по всем исполнительным производствам», - сообщили в УФССП России по Мурманской области.

После полного погашения задолженности исполнительные производства были окончены.

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