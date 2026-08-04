Мурманские легкоатлеты завоевали бронзу на Первенстве России по эстафетному бегу

К соревнованиям мурманских легкоатлетов подготовили тренеры Спортивной школы олимпийского резерва № 4 Роман Финский и Владислав Кацан. Фото: Администрация города Мурманска

Спортсмены мурманской СШОР № 4 завоевали бронзовую медаль на соревнованиях федерального уровня в Москве. Об успехе легкоатлетов сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

1-2 августа в столице прошли Чемпионат России по эстафетному бегу и Первенство России среди юниоров и юниорок. Мурманская команда заняла третье место в эстафете 100×200×400×800 метров.

«Ярослав Воронин, Артур Горбунов, Егор Денисенко-Добрянский и Илья Бодухин показали высокий уровень подготовки: их техника, слаженность действий и выдержка стали залогом успешного выступления», - отметил мэр.

К соревнованиям мурманских легкоатлетов подготовили тренеры Спортивной школы олимпийского резерва № 4 Роман Финский и Владислав Кацан.

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