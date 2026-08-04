Ученые КНЦ создали приложение для контроля за опасными растениями-пришельцами

С помощью данных от жителей специалисты смогут быстрее обнаруживать новые места распространения опасных растений и следить за уже известными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Кольского научного центра создали специальное приложение, с помощью которого жители Мурманской области смогут сообщать о распространении опасных растений-пришельцев. Такие виды способны быстро захватывать новые территории и вытеснять местную растительность.

Сейчас в Мурманской области зарегистрировано более 550 заносных видов растений. Опасность представляют далеко не все. Ученые Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН выделили десять видов, которые потенциально угрожают природе Заполярья. Среди них - борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, люпины, шиповник морщинистый, недотрога железистая и другие растения.

Особенно быстро территории способен захватывать борщевик.

«У борщевика огромная семенная продуктивность: около десяти тысяч семян. То есть из-за одного растения может появиться несколько сотен новых», - рассказал ведущий научный сотрудник ПАБСИ КНЦ РАН Михаил Кожин.

Для наблюдения за такими растениями ученые создали проект «Инвазионные растения Мурманской области». Он включает сайт и мобильное приложение. Пользователи могут сфотографировать найденное растение, выбрать его вид, указать местоположение и примерную численность. Все сообщения северян будут проверять специалисты, прежде чем информация появится на общей карте. Это позволит избежать ошибок при определении растений.

С помощью данных от жителей специалисты смогут быстрее обнаруживать новые места распространения опасных растений и следить за уже известными. Это поможет понять, в каких районах растения-пришельцы распространяются особенно быстро и где с ними еще можно начать бороться до того, как они захватят большие территории.

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