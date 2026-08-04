Мошенники продали жительнице Апатитов несуществующую лодку

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Апатитов потеряла 51 тысячу рублей при покупке надувной лодки для рыбалки в интернете. 73-летняя северянка рассказали полицейским, что вместе с мужем попросила сына помочь с поиском. Тот нашел в сети сайт с подходящими товарами, семья выбрала модель и связалась с менеджером.

Женщину стоимость устроила, и она перевела всю сумму со своего банковского счета. После оплаты менеджер пообещал доставить лодку в течение двух недель.

«Спустя некоторое время апатитчане решили проверить статус покупки, однако никаких изменений не произошло. Связаться с менеджером также не удалось - на телефонные звонки никто не отвечал», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Семья поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru