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НовостиОбщество4 августа 2026 7:09

В Мурманской области доля убыточных организаций выросла до 48%

Почти половина организаций Мурманской области оказались убыточными
Наталья ЛОБАНОВА
Всего за пять месяцев организации региона получили 61,7 млрд рублей прибыли. При этом убытки предприятий составили 9,9 млрд рублей.

Всего за пять месяцев организации региона получили 61,7 млрд рублей прибыли. При этом убытки предприятий составили 9,9 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия Мурманской области по итогам января - мая 2026 года показали совокупную прибыль в 51,7 млрд рублей. Годом ранее за тот же период финансовый результат был отрицательным - убыток составлял 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Мурманскстате.

Всего за пять месяцев организации региона получили 61,7 млрд рублей прибыли. При этом убытки предприятий составили 9,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее речь шла о 60,3 млрд рублей прибыли и 67,7 млрд рублей убытков.

«Совокупный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 51,7 млрд рублей прибыли», - отметили в ведомстве.

При этом доля убыточных организаций в Кольском Заполярье выросла. С начала года она составила 48,2%, увеличившись за год на 4,8 процентных пункта.

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