В Мурманской области доля убыточных организаций выросла до 48%

Всего за пять месяцев организации региона получили 61,7 млрд рублей прибыли. При этом убытки предприятий составили 9,9 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия Мурманской области по итогам января - мая 2026 года показали совокупную прибыль в 51,7 млрд рублей. Годом ранее за тот же период финансовый результат был отрицательным - убыток составлял 7,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Мурманскстате.

Всего за пять месяцев организации региона получили 61,7 млрд рублей прибыли. При этом убытки предприятий составили 9,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее речь шла о 60,3 млрд рублей прибыли и 67,7 млрд рублей убытков.

«Совокупный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 51,7 млрд рублей прибыли», - отметили в ведомстве.

При этом доля убыточных организаций в Кольском Заполярье выросла. С начала года она составила 48,2%, увеличившись за год на 4,8 процентных пункта.

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