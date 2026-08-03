В больнице Оленегорска обнаружили испорченные овощи без документов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Оленегорской районной больнице прокуратура выявила нарушения при хранении продуктов. Проверка показала, что на складе, где находились овощи и бакалея, не было приборов для контроля температуры и влажности воздуха.
«Также выявлена плодоовощная продукция без сопроводительных документов и с признаками порчи», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
После проверки главному врачу больницы внесли представление и потребовали устранить нарушения.
Также в отношении ответственного сотрудника медучреждения возбудили административное дело за нарушение требований к безопасности продукции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru