В больнице Оленегорска обнаружили испорченные овощи без документов

После проверки главному врачу больницы внесли представление и потребовали устранить нарушения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Оленегорской районной больнице прокуратура выявила нарушения при хранении продуктов. Проверка показала, что на складе, где находились овощи и бакалея, не было приборов для контроля температуры и влажности воздуха.

«Также выявлена плодоовощная продукция без сопроводительных документов и с признаками порчи», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После проверки главному врачу больницы внесли представление и потребовали устранить нарушения.

Также в отношении ответственного сотрудника медучреждения возбудили административное дело за нарушение требований к безопасности продукции.

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