В Мурманской области 79 ветеранам СВО оплатили проезд в центры реабилитации

Северянам доступны семь реабилитационных центров СФР в разных регионах страны. Фонд берет на себя расходы на проживание, питание и дорогу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году 79 ветеранов СВО из Мурманской области бесплатно прошли лечение и восстановление в специализированных центрах Социального фонда России. На оплату их проезда региональное отделение СФР направило более 2,8 млн рублей.

Северянам доступны семь реабилитационных центров СФР в разных регионах страны. Фонд берет на себя расходы на проживание, питание и дорогу.

Участники СВО могут заранее получить бесплатные билеты либо самостоятельно оплатить поездку и затем оформить компенсацию. Возместить расходы можно при поездках на поезде, самолете, автобусе, водном транспорте или личном автомобиле.

«С этого года ветераны СВО с первой группой инвалидности, а также те, кому помощь необходима по медицинским показаниям, могут приезжать на реабилитацию вместе с близкими. Все расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего лица полностью берет на себя Отделение СФР по Мурманской области», - сообщил управляющий региональным отделением Соцфонда Вадим Корнов.

Для возмещения расходов на дорогу необходимо подать заявление через Госуслуги или клиентскую службу СФР, приложив проездные документы либо чеки на топливо.

Заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию можно также подать через МФЦ.

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