Осужденному за кражу обуви в ТЦ Мурманска смягчили наказание

Кража произошла 14 декабря 2025 года, когда мурманчанин вместе с супругой пришел в обувной магазин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд смягчил наказание местному жителю, который украл несколько пар обуви из магазина в ТЦ «Северное Нагорное».

Кража произошла 14 декабря 2025 года, когда мурманчанин вместе с супругой пришел в обувной магазин. Там они по очереди надели новую обувь, старую сложили в пакет, после чего покинули торговую точку, не заплатив за товар. При этом мужчина следил за обстановкой, чтобы их действия не заметили.

«Похищенную обувь изъяли у соучастницы. Вина мужчины была подтверждена показаниями свидетелей, записями камер видеонаблюдения и другими материалами дела», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Северянина признали виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и назначили 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор, посчитав наказание слишком суровым.

Областной суд согласился с выводами о виновности мурманчанина, однако учел смягчающие обстоятельства. Среди них - признание вины, раскаяние, помощь в раскрытии и расследовании преступления, состояние здоровья и инвалидность III группы.

В результате срок лишения свободы сократили до 9 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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