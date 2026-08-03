Мурманск впервые примет серию крупных всероссийских соревнований по велоспорту

Организаторы приглашают жителей и гостей Мурманска прийти в Долину Уюта и поддержать велогонщиков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Мурманск с 9 по 16 августа впервые примет серию крупных соревнований по велосипедному спорту. На трассы спорткомплекса «Долина Уюта» выйдут около 250 сильнейших гонщиков из разных регионов России.

В течение недели в областном центре пройдут второй этап Кубка России по велосипедному спорту, чемпионат и первенство страны, а также чемпионат России среди любителей.

«Мурманская область уже имеет успешный опыт проведения подобных стартов. Ранее Долина Уюта принимала финал VI летней Спартакиады молодежи России, где за медали боролись юниоры со всей страны», - рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Участников ждут технически сложные участки, крутые подъемы и скоростные спуски. Организаторы приглашают жителей и гостей Мурманска прийти в Долину Уюта и поддержать велогонщиков.

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