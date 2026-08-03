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НовостиОбщество3 августа 2026 12:19

Жительницу Мурманска оштрафовали за курение в здании суда

Курение в здании суда обошлось мурманчанке в 1200 рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Если северянка не заплатит штраф в установленный срок, ей грозит новое административное наказание.

Если северянка не заплатит штраф в установленный срок, ей грозит новое административное наказание.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 42-летнюю местную жительницу оштрафовали за курение в здании судебных участков мировых судей Ленинского судебного округа. Судебный пристав неоднократно потребовал прекратить нарушение, но мурманчанка на замечания не реагировала.

«В отношении нарушительницы составили административный протокол за неисполнение законного распоряжения судебного пристава. Мировой судья признал ее виновной и назначил штраф в размере 1200 рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Если северянка не заплатит штраф в установленный срок, ей грозит новое административное наказание. Это может быть штраф в двойном размере, арест на срок до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.

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