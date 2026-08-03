Губернатор Мурманской области проведет встречу с жителями Росляково

Встреча запланирована на 19.00 по адресу: улица Заводская, 1. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Мурманска Иван Лебедев 3 августа проведут встречу с жителями Росляково. Она состоится во ДК «Судоремонтник».

«Ждем в зале Дворца культуры всех, кому небезразлично настоящее и будущее района и города. Ответим на вопросы, выслушаем предложения, зафиксируем обращения», - отметил Иван Лебедев.

Встреча запланирована на 19.00 по адресу: улица Заводская, 1.

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