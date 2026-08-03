На острове Кильдин завершили основные работы по восстановлению маяка

В Мурманской области волонтеры завершили основной этап ремонта маяка Кильдинский Северный, который находится на острове Кильдин. Он стал уже четвертым маяком региона, приведенным в порядок по проекту «От родника до океана. Маяки».
Добровольцы Единого волонтерского центра работали на объекте в течение июля. Главной задачей стала покраска маяка.
«Зочу поблагодарить всех единомышленников, волонтеров, добровольцев, которые откликаются для выполнения этих непростых задач», - отметил губернатор Андрей Чибис.
За предыдущие три сезона волонтеры привели в порядок Кашкаранцевский маяк на побережье Белого моря, а также Териберский и Вайдагубский маяки в Баренцевом море.
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