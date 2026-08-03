На ремонт дворов в Мурманской области дополнительно направят 20 млн рублей

Дополнительное финансирование позволит привести в порядок дворы, которые первоначально не попали в основной перечень работ. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области дополнительно направят 20 млн рублей на ремонт дворовых проездов. Средства удалось сэкономить по итогам торгов дорожного фонда, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Дополнительное финансирование позволит привести в порядок дворы, которые первоначально не попали в основной перечень работ.

«Дополнительные участки определим с учетом результатов голосования, обращений жителей и вопросов, которые мурманчане поднимают на встречах», - отметил глава региона.

Ранее в 2026 году на ямочный ремонт дворовых территорий в Мурманской области выделили 300 млн рублей. Из этой суммы 200 млн рублей предназначены для областного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru