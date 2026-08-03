На ремонт дворов в Мурманской области дополнительно направят 20 млн рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области дополнительно направят 20 млн рублей на ремонт дворовых проездов. Средства удалось сэкономить по итогам торгов дорожного фонда, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Дополнительное финансирование позволит привести в порядок дворы, которые первоначально не попали в основной перечень работ.
«Дополнительные участки определим с учетом результатов голосования, обращений жителей и вопросов, которые мурманчане поднимают на встречах», - отметил глава региона.
Ранее в 2026 году на ямочный ремонт дворовых территорий в Мурманской области выделили 300 млн рублей. Из этой суммы 200 млн рублей предназначены для областного центра.
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