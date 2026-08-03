Житель Полярных Зорь выплатит 850 тысяч рублей сбитой на «зебре» женщине

Пострадавшая требовала взыскать с водителя 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кандалакшский районный суд взыскал 850 тысяч рублей компенсации морального вреда с водителя, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло в ноябре 2025 года на улице Объездной в Кандалакше.

«Житель Полярных Зорь за рулем автомобиля наехал на местную жительницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные женщиной травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью», - сообщили в суде.

Пострадавшая требовала взыскать с водителя 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. При определении размера компенсации суд учел продолжительность лечения, перенесенные пострадавшей физические и нравственные страдания, стресс и переживания за здоровье, а также степень вины автомобилиста.

Требования женщины удовлетворили частично. С виновника ДТП в ее пользу взыскали 850 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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