Несколько известных муралов исчезнут с фасадов домов в Мурманске

Ремонтировать будут фасады домов № 37, 43 и 43 корпус 3 по улице Лобова, № 11а и 29 по улице Нахимова, № 2 по Привокзальной и № 22/33 по улице Сафонова. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске часть муралов демонтируют из-за предстоящего капремонта фасадов жилых домов. Как сообщили в региональном минграде, работы необходимы для безопасности зданий и продления срока их эксплуатации.

Ремонтировать будут фасады домов № 37, 43 и 43 корпус 3 по улице Лобова, № 11а и 29 по улице Нахимова, № 2 по Привокзальной и № 22/33 по улице Сафонова.

«Муралы никогда не рассматривались как альтернатива капремонту. Напротив, они помогали обратить внимание на необходимость комплексного обновления городской среды», - отметили в министерстве.

В частности, после ремонта не удастся восстановить в первоначальном виде мурал «Прекрасное ветхое» на улице Лобова, 43. Его художественный замысел напрямую связан с состоянием стены, на которой появилась работа.

«Концепция автора была построена именно на контрасте между фактурой ветхой стены и изображением, которое воспринималось как своеобразный художественный «стикер», появившийся поверх существующей среды. Перенос или повторное нанесение изображения не позволят сохранить первоначальный замысел художника», - пояснила организатор и куратор фестиваля «РОСТ» Мария Михайленко.

При этом от развития уличного искусства в Мурманске отказываться не планируют. Новые работы продолжают создавать в рамках Арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ». За пять лет благодаря фестивалю в городе появилось 69 арт-объектов, в том числе 12 новых монументальных оформлений в 2026 году.

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