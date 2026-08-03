В Ковдоре ищут выпавшего из лодки 71-летнего мужчину

Тех, кто обладает информацией о Сергее Иванове, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 (круглосуточно). Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.ru/severspas51

В Мурманской области продолжаются поиски Сергея Павловича Иванова. 71-летний мужчина пропал вечером 31 июля на озере Каложном, выпав из лодки. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Из явных примет: у пропавшего отсутствует левая кисть руки. Рыбак был одет в камуфляжные штаны, прорезиненный плащ зеленого цвета (по типу плаща-палатки).

71-летний мужчина пропал вечером 31 июля на озере Каложном, выпав из лодки. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.ru/severspas51

Тех, кто обладает информацией о Сергее Иванове, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 (круглосуточно).

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