Средняя стоимость социального контракта в Мурманской области составила 221 тыс.

Средний размер выплаты по одному контракту составляет 220 614 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Мурманской области планируют заключить 1 423 социальных контракта, 870 из них уже заключены. Такие данные приводит министерство труда и социального развития региона.

«Средний размер выплаты по одному контракту составляет 220 614 рублей», - уточнили в ведомстве.

Всего в период с 2021 по 2025 годы зафиксировали 7 133 таких договоренностей о поддержке. Социальный контракт - это механизм адресной поддержки для семей с низким доходом. Он позволяет помочь людям найти работу, открыть свое дело или пройти переобучение.

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