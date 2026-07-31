Жительницу Оленегорска будут судить за растрату 350 тысяч рублей по соцконтракту

Материалы были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье о растрате в крупном размере. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Оленегорске ждет суд 37-летнюю местную жительницу, которая растратила средства, полученные по соцконтракту.

В ноябре 2024 года женщина заключила социальный контракт с Центром соцподдержки населения для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. В качестве госпомощи она получила 350 тысяч рублей.

«В течение 2025 года северянка представляла подложные документы о покупке товаров, необходимых для развития бизнеса. При этом фактически адресную помощь она израсходовала на личные нужды», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Материалы были направлены в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье о растрате в крупном размере (ч.3 ст. 160 УК РФ). Также прокуратура добилась взыскания с женщины всей суммы, полученной по соцконтракту. Часть денег она вернула добровольно, оставшуюся сумму взыскали по решению суда.

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