Сбежал - плати. В Мурманской области водитель компенсирует ущерб в ДТП вместо страховой

Суд встал на сторону страховой компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области страховая компания подала в суд на водителя, который попал в ДТП и сбежал с места.

«Судом установлено, что по вине ответчика произошло ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль потерпевшего. Страховая компания, признав случай страховым, выплатила страховое возмещение на восстановление транспортного средства потерпевшего в размере более 190 тысяч рублей», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Но так как водитель-виновник уехал с места аварии, то именно он должен был выплачивать эту сумму. Печенгский районный суд встал на сторону страховой компании и удовлетворил иск о взыскании ущерба в порядке регресса. Помимо 190 тысяч северян выплатит также судебные издержки.

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