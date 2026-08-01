Жителей Мурманской области приглашают на уборку полуострова Рыбачий

Для участия в экологической экспедиции организаторы просят заранее подтвердить свое участие по телефону координатора: +7 (985) 898-70-76 (Александр). Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в экологической экспедиции проекта «Чистая Арктика», которая пройдет 4 августа на территории природного парка «Полуостров Рыбачий».

Акция организована при поддержке минприроды. Ее участники помогут очистить одну из самых живописных территорий Кольского Заполярья от мусора.

Сбор волонтеров - в 11.00. Координаты точки сбора: 69.747811, 32.120485. Организаторы обеспечат участников перчатками, мешками для мусора и манишками. Добраться до места проведения акции необходимо самостоятельно.

«Из-за особенностей местности подъехать к месту сбора можно только на внедорожнике. Для участников мероприятия вход на территорию особо охраняемой природной территории будет бесплатным», - сообщили организаторы.

Для участия в экологической экспедиции организаторы просят заранее подтвердить свое участие по телефону координатора: +7 (985) 898-70-76 (Александр).

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