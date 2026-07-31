Городские цветы разорваны в клочья. Действия вандалов в центре Мурманска попали на видео

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В центре Мурманска на камеры видеонаблюдения попали два случая вандализма.
Так, женщина, находившаяся, предположительно, в неадекватном состоянии, уничтожила вазон с цветами. Еще один нарушитель разрисовал стеклянный павильон на автобусной остановке.
«Мы тратим время, силы и деньги на то, чтобы Мурманск становился красивее. Сажаем цветы, ухаживаем за газонами, создаем уютные пространства, обновляем остановки. И каждый раз кто-то решает, что это можно просто взять и уничтожить», - написал в своих соцсетях глава города Иван Лебедев.
Информацию о вандалах уже передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить личности нарушителей.
Видео: Администрация города Мурманска
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