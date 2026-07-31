Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 12:59

Городские цветы разорваны в клочья. Действия вандалов в центре Мурманска попали на видео

В Мурманске полиция ищет вандалов, испортивших цветочную клумбу и остановку
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Информацию о вандалах уже передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить личности нарушителей.

Информацию о вандалах уже передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить личности нарушителей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Мурманска на камеры видеонаблюдения попали два случая вандализма.

Так, женщина, находившаяся, предположительно, в неадекватном состоянии, уничтожила вазон с цветами. Еще один нарушитель разрисовал стеклянный павильон на автобусной остановке.

«Мы тратим время, силы и деньги на то, чтобы Мурманск становился красивее. Сажаем цветы, ухаживаем за газонами, создаем уютные пространства, обновляем остановки. И каждый раз кто-то решает, что это можно просто взять и уничтожить», - написал в своих соцсетях глава города Иван Лебедев.

Информацию о вандалах уже передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранителям предстоит установить личности нарушителей.

В центре Мурманска женщина уничтожила вазон цветов

Видео: Администрация города Мурманска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru