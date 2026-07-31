В Мурманске участники ОПГ помогли нелегально остаться в России 82 иностранцам

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске ждет суд четырех местных жителей, которые организовали канал незаконной миграции. Всего они нелегально помогли остаться в стране 82 иностранцам.

Фигурантами уголовного дела стали ранее не судимая мурманчанка 1980 года рождения и трое мужчин 1974, 1981 и 1988 годов рождения. В 2024 году женщина создала преступную схему и привлекла к ней своего брата и еще двоих знакомых. Она распределила роли между участниками и руководила их действиями.

«Участники подыскивали иностранцев, срок временного пребывания которых в России подходил к концу, и готовили документы по продлению срока их пребывания через фиктивную постановку на учет», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Обвиняемые оформляли фиктивную регистрацию иностранцев по адресам, где те фактически не проживали, а также привлекали людей, не знавших о преступном замысле, в качестве принимающей стороны.

На время расследования организатор и ее брат находились под стражей, двое других участников ОПГ были под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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