Житель Апатитов не смог отменить кредит, взятый мошенниками через его пропавший телефон

В удовлетворении исковых требований жителю отказали. Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апатитский городской суд отказал местному жителю в признании недействительным кредитного договора, который оформили на его имя после пропажи мобильного телефона.

24 апреля 2024 года мужчина обнаружил, что потерял телефон. Решив, что оставил его на работе, он не стал сразу блокировать номер. На следующий день, не найдя гаджет, северянин обратился к оператору связи и в банк, где узнал, что на него уже взяли кредит на 608 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшим признали владельца телефона, а следствие установило, что кредитные средства были переведены неизвестным лицам.

Апатитчанин настаивал, что не заключал кредитный договор и не собирался брать заем. Однако суд не встал на его сторону.

«Истец, обнаружив, что телефон пропал, до заключения спорного кредитного договора должен был предпринять меры для предотвращения использования принадлежащих ему личных персональных данных посторонними лицами», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Суд указал, что при подключении дистанционного банковского обслуживания мужчина подтвердил согласие с правилами его использования и был осведомлен о возможных рисках. Так как после пропажи телефона он не заблокировал номер и не сообщил в банк в тот же день, это позволило злоумышленникам оформить кредит.

В удовлетворении исковых требований жителю отказали. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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