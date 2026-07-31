На капремонт школы в Краснощелье направят более 60 млн рублей

Необходимость ремонта возникла после того, как здание школы, построенное в 1977 году, признали аварийным и небезопасным. Фото: Мурманская областная Дума

В Мурманской области на капитальный ремонт школы в Краснощелье направят более 60 млн рублей. Средства выделят из областного бюджета в рамках программы «На Севере - жить!». Об этом сообщила депутат Мурманской областной Думы Лариса Орлова.

Деньги пойдут на разработку проектной документации и переоборудование части помещений здания детсада под школу имени Героя России Сергея Перца.

Необходимость ремонта возникла после того, как здание школы, построенное в 1977 году, признали аварийным и небезопасным. В прошлом году глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с учреждением.

С 2025 года занятия для школьников проходят в здании детского сада. С 1 сентября здесь будут обучаться 43 ребенка, однако помещения дошкольного учреждения не адаптировано под школьные нужды. В том числе нет спортзала и библиотеки.

«Каждый ребенок должен получать образование в условиях, соответствующих всем противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям. Ученик, который живет за сотни километров от центра, должен иметь абсолютно те же стартовые возможности, что и городской школьник», - отметила Лариса Орлова.

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