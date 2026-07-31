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НовостиПроисшествия31 июля 2026 10:06

Жителя Терского округа оштрафовали за помощь в хищении денег Минобороны

Житель Терского округа помогал родственнику получать зарплату за неотработанное время
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Жителю Терского округа назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Жителю Терского округа назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области вынесли приговор 51-летнему жителю Терского округа, который провернул махинации с деньгами Минобороны России.

Так, с декабря 2024 года по декабрь 2025 года мужчина помогал своему близкому родственнику незаконно получать зарплату. Для этого в бухгалтерию учреждения предоставлялись ложные сведения о якобы отработанном времени, хотя фактически сотрудник на работе отсутствовал.

«Суд учел, что мужчина активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других участников, добровольно возместил причиненный ущерб, полностью признал вину и раскаялся. Также смягчающим обстоятельством стало наличие у него ребенка на иждивении», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Жителю Терского округа назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

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